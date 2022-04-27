Трое из четырех американцев поддерживают поставки оружия Украине

Снабжение Украины оружием сейчас поддерживают 73% американцев. Это самый высокий уровень поддержки среди граждан США по этому вопросу с начала полномасштабного вторжения России в наше государство.

Опрос проведен информационным агентством Reuters и международной исследовательской компанией Ipsos 26 апреля. Последнее такое исследование было проведено в конце марта, еще до глобального возмущения вследствие обнаружения зверств россиян против мирных жителей в Киевской области – тогда поставки штатами оружия Украине поддерживали 68% американцев.

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Американцы поддерживают поставки оружия Украине

Последний опрос показал, что большинство сторонников как партии демократов, так и республиканцев поддерживает санкции США против России и заявляет, что на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября этого года предпочтет кандидатов, которые поддерживают военную помощь Украине.

При этом около половины респондентов, в том числе 6 из 10 демократов, обеспокоены тем, что Россия может попытаться повлиять на выборы в Конгресс путем дезинформации и пропаганды.

Кроме того, опрос выяснил, что граждане США оценивают реакцию Джо Байдена на войну в Украине выше, чем его действия по решению других вопросов. Речь идет, в частности, об экономических показателях страны и высоких ценах на энергоносители.

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Так, около 46% респондентов, в том числе 70% демократов и 24% республиканцев, в целом одобряют решения и действия Байдена в отношении Украины, а вот одобрение экономических шагов составило всего лишь 37%, урегулирование цен на энергоносители – 32%.

К слову, отмечается, что в целом работу Байдена в должности президента в рамках опроса одобрили 42% респондентов, что является самым низким уровнем в течение его каденции. Оба опроса Reuters и Ipsos провели в режиме онлайн, по всей территории США, в нем каждый раз принимали участие от 1 005 совершеннолетних американцев.

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