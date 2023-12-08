Минус три депутата: кто потерял мандат и сколько депутатов осталось в Раде

В Верховной Раде Украины 8 декабря поддержали досрочное прекращение полномочий еще трех народных депутатов. Мандаты составили депутаты из фракции "Видновлення", ВО "Батькивщина" и один внефракционный депутат.

Изменения в кадровом составе Верховной Рады продолжаются. Поэтому в парламенте остался 401 народный избранник.

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Прекращение полномочий депутатов

Ярослав Железняк объяснил, что Ефимова и Шпенова избрали в мажоритарных округах. Поскольку выборы во время военного положения не предусмотрены, их мест никто не займет до конца войны. Железняк отметил, что вместо Данилова войдет следующий по списку.

Он подытожил, что сегодня в Раде остался 401 депутат. По словам депутата, это самый маленький состав за историю парламента.

Железняк отметил, что народные избранники поддержали досрочное прекращение полномочий трех народных депутатов: Максима Ефимова (за – 283 голоса), Дмитрия Шпенова (289 голосов) и Виталия Данилова (291 голос).

Что известно о депутатах, у которых произошло досрочное прекращение полномочий

Нардеп Дмитрий Шпенов был депутатом ВР и членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный блок". Он был беспартийным самовыдвиженцем в Днепропетровской области.

Среди самых известных "достижений" Шпенова в парламенте - голосование за диктаторские законы "16 января 2014 года", а также то, что он стал одним из шести депутатов, которые 21 июня 2022 года голосовали против Стамбульской конвенции.



Дмитрий Шпенов / Фото из соцмерж

Еще один политик, который покидает ряды депутатов в ВР – Максим Ефимов. При составлении мандата, председатель депутатской группы "Восстановление Украины" пояснил, что вместе с командой максимально вовлечен в процессы сохранения промышленного и экономического потенциала Краматорска. Он заявил, что "депутатская деятельность требует очень много времени".



Максим Ефимов / Фото из соцсетей

Виталий Данилов заключительный кандидат на лишение мандата по этой троице политиков. Он по спискам "Батькивщины" в ВРУ проходил трижды. Данилов также возглавляет Харьковскую областную организацию "Батькивщины".



Виталий Данилов / Фото mykharkov.info

Еще в 2022 году подписал обращение к председателю ВР Руслану Стефанчуку с требованием внести в повестку дня ближайшей сессии законодательные инициативы, касающиеся лишения полномочий народных депутатов и депутатов местных советов, избранных от запрещенных пророссийских партий. В 2023 году написал заявление о составлении депутатского мандата.