"13 областей подверглись ударам": Зеленский назвал масштабы российского террора за неделю

Российские войска нанесли серию утренних и ночных ударов с использованием баллистического оружия и дронов по гражданской инфраструктуре нескольких регионов Украины. В результате атак в Кривом Роге и Сумах погибли три человека, еще как минимум 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном обращении.

Что известно о последствиях российского террора?

По словам главы государства, под вражеским обстрелом оказались Киев, Кременчуг, Кривой Рог и Сумы, где в настоящее время ведутся аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий попаданий.

В столице и Киевской области спасатели оперативно потушили пожары, однако там зафиксировано шесть пострадавших. Больше всего жертв зафиксировано в Кривом Роге, где двое человек погибли, а число пострадавших достигло 14 человек. Также известно об одном погибшем в Сумах.

Только в течение текущей недели мишенью российских атак стали 13 областей. Враг применил против украинских городов и населенных пунктов более 1550 ударных беспилотников, почти 1560 управляемых авиабомб и 62 ракеты, большинство из которых – баллистические ракеты различных типов.

Глава государства подчеркнул, что для атак на гражданскую инфраструктуру агрессор использует северокорейское вооружение. Он призвал международных союзников немедленно предоставить системы защиты воздушного пространства.

Когда северокорейские баллистические ракеты разрушают инфраструктуру и уносят жизни здесь, в Европе, нельзя допустить, чтобы европейские перехватчики просто лежали на складах,

– сказал Зеленский

Отдельно он выразил благодарность подразделениям ГСЧС, Национальной полиции и медицинским работникам. Именно эти службы первыми прибывают на места обстрелов, спасая жизни и восстанавливая поврежденные объекты.

Новые пакеты – это буквально спасенные жизни и защищенная инфраструктура каждый день,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, ночью 16 августа Россия атаковала "АрселорМиттал Кривой Рог" ракетами и дронами. Ранения получили 13 работников, два человека погибли, а удар повредил энергетические и доменные производственные объекты и частично остановил работу предприятия.