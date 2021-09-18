Трое суток под прицепом: на Буковине под грузовиком обнаружили 16-летнего афганца

В пункте пропуска "Порубное", что возле границы с Румынией, под грузовиком обнаружили афганца. Он хотел поехать во Францию.

Грузовик прибыл транзитом из Турции в Латвию. Иностранца таможенники нашли на запасном колесе под прицепом.

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Подросток ехал так 3 суток

Выяснили, что нелегальный мигрант является гражданином Афганистана. Ему всего 16 лет. Поразительно, что он ехал под колесом 3 суток.

Таким образом он ехал уже третьи сутки, чтобы добраться до стран ЕС. Сначала планировал во Францию.

Водитель грузовика утверждает, что ничего не знал

Водитель-украинец утверждает, что не знал о дополнительном пассажире.

Пограничники накормили афганца и позволили ему прийти в себя. Сейчас устанавливают все обстоятельства.

14 нелегалов в сутки

За сутки украинские пограничники задержали 14 нелегалов на границе. Они были гражданами Афганистана, Бангладеш, Гвинеи, Сенегала, Сирии, Йемена и Марокко.

В частности, 4 афганцев задержали в селе Мужиево Береговского района. Там остановили машину "БМВ", в которой их вез украинец. Людей хотели переправить через государственную границу.