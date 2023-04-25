Прошли часы допросов: трое украинских детей, которых украли россияне, вернулись

В Украину вернулись трое детей, которых раньше вывезли россияне. Они не видели родных около полугода.

Дорога детей заняла 15 дней. Малыш пережил часы допросов в России и Беларуси, и наконец вернулся к родным.

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Дедушка одной из девочек рассказал, что не видел ребенка с октября. Он поблагодарил всех, кто помог с возвращением детей.

Трое детей вернулись домой: видео

Сколько детей похитила Россия

Советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что Россия могла похитить до 200 тысяч детей. Официально известно об исчезновении 19393 ребенка. Теперь удалось вернуть 361 из них.

К сожалению, нельзя сказать, что все кейсы завершились хорошо, хотя ребенок вернулся к своим родным. Например, 12-летний Саша, которого оккупанты депортировали из Мариуполя, до сих пор ожидает, что найдется его мама.

Напомним, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного российского президента по делам ребенка Марии Львовой-Беловой. Дело касается именно похищения украинских детей.