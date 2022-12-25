Герои, покойтесь с миром: во время разминирования Херсонщины погибли три спасателя
Источник:ГСЧС в Житомирской области
Во время разминирования Херсонщины погибли 3 житомирских спасателя. Трагедия произошла в канун Рождества.
Герои служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области. Они ликвидировали последствия бесчеловечных действий российских оккупантов – разминировали Херсонщину.
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Весь многотысячный коллектив Службы спасения склоняет в скорби головы перед Героями! Они останутся в нашей памяти патриотами своей страны и настоящими профессионалами своего дела. Покойтесь с миром, наши Герои! Не простим врагу ни одной потерянной души,
– говорится в сообщении.
Имена погибших героев
- Сергей Куринный – прапорщик службы гражданской защиты, водитель-сапер группы пиротехнических работ;
- Дмитрий Краснощеков – младший сержант службы гражданской защиты;
- Алексей Сыч – фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты (умер от полученных травм по дороге в больницу).
В Херсонской области погибли 3 спасателя / ГСЧС в Житомирской области
По предварительным данным, прощание с героями состоится 26 декабря в Житомире. Детали сообщат позже.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших героев.
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