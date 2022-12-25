Герои, покойтесь с миром: во время разминирования Херсонщины погибли три спасателя

25 декабря 2022, 08:47
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ГСЧС в Житомирской области

Во время разминирования Херсонщины погибли 3 житомирских спасателя. Трагедия произошла в канун Рождества.

Герои служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области. Они ликвидировали последствия бесчеловечных действий российских оккупантов – разминировали Херсонщину.

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Весь многотысячный коллектив Службы спасения склоняет в скорби головы перед Героями! Они останутся в нашей памяти патриотами своей страны и настоящими профессионалами своего дела. Покойтесь с миром, наши Герои! Не простим врагу ни одной потерянной души,
– говорится в сообщении.

Имена погибших героев

  • Сергей Куринный – прапорщик службы гражданской защиты, водитель-сапер группы пиротехнических работ;
  • Дмитрий Краснощеков – младший сержант службы гражданской защиты;
  • Алексей Сыч – фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты (умер от полученных травм по дороге в больницу).


В Херсонской области погибли 3 спасателя / ГСЧС в Житомирской области

По предварительным данным, прощание с героями состоится 26 декабря в Житомире. Детали сообщат позже.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших героев.

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Автор: Мар'яна Бекало