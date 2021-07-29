На Троещине в Киеве неизвестный стрелял из винтовки по собаке, животное чудом выжило

Ветеринары несколько дней боролись за жизнь четвероногого Сирка, которому неизвестный злоумышленник попал в печень, сальник и стенку желудка. Инцидент произошел 22 июля на площадке двора на проспекте Романа Шухевича в Киеве.

По словам владельца собаки, стреляли из дома напротив. В комментариях к сообщению киевляне отметили, что использовать могли пневматическую винтовку, а местные жители слышат выстрелы в этой местности регулярно.

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Полицейские получили заявление по поводу инцидента еще 6 дней назад, но неизвестно, открыли ли вообще в отношении этого уголовное производство.

Рядом играли дети



Пуля, которую вытащили из собаки ветеринары / Фото Артура Переверзева

Неизвестный попал в животное во дворе многоэтажки. При этом неподалеку от этого места ходили люди и играли дети.

Пуля прошла собаке очень глубоко. Ее долгое время не могли найти ветеринары.

За операцию и медицинскую помощь собаке пришлось отдать 10 тысяч гривен.

Мужчина также сфотографировал физические повреждения от попадания пуль в табличку с номером дома. Судя по этому фото, неизвестный развлекается таким образом нередко.



Табличка со следами от попадания пуль / Фото Артура Переверзева

Владелец пострадавшего песика отметил, что его четвероногий друг уже находится дома, однако его ждет долгая и дорогая реабилитация.

На следующий после инцидента день киевлянин обратился в полицию, однако там ему до сих пор не сообщили об открытии производства.

Не могу связаться с районным отделением полиции. Поэтому сейчас буду ехать туда самостоятельно, чтобы все узнать. Это дело – нарушение по меньшей мере двух статей Уголовного кодекса – хулиганство и жестокость с животными. Не говоря уже о том, что нельзя стрелять в людном месте в жилых районах. Буду это дело до конца доводить,

– подчеркнул Переверзев.