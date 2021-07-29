За словами власника собаки, стріляли з будинку навпроти. У коментарях до допису кияни зазначили, що використовувати могли пневматичну гвинтівку, а місцеві мешканці чують постріли у цій місцевості регулярно.

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Поліцейські отримали заяву з приводу інциденту ще 6 днів тому, але невідомо, чи взагалі відкрили щодо цього кримінальне провадження.

Поруч гралися діти



Куля, яку витягли з собаки ветеринари / Фото Артура Переверзєва

Невідомий поцілив у тваринку во дворі багатоповерхівки. При цьому неподалік від цього місця ходили люди та гралися діти.

Куля пройшла собаці дуже глибоко. Її довгий час не могли знайти ветеринари.

За операцію та медичну допомогу собаці довелося віддати 10 тисяч гривень.

Чоловік також сфотографував фізичні ушкодження від потрапляння куль у табличку з номером будинку. Судячи з цієї фото, невідомий розважається таким чином нерідко.



Табличка зі слідами від потрапляння куль / Фото Артура Переверзєва

Власник постраждалого песика зазначив, що його чотирилапий друг вже перебуває вдома, однак його чекає довга та дорога реабілітація.

Наступного після інциденту дня киянин звернувся до поліції, однак там йому досі не повідомили про відкриття провадження.

Не можу зв’язатися з районним відділком поліції. Тому зараз буду їхати туди самостійно, щоб усе дізнатися. Ця справа – порушення щонайменше двох статтей Кримінального кодексу – хуліганство й жорстокість із тваринами. Не кажучи вже про те, що не можна стріляти в людному місці в житлових районах. Буду цю справу до кінця доводити,

– підкреслив Переверзєв.