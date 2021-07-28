Також припускають, що ртуть потрапила у ставки через ливнестокову каналізацію. Екоінспекція передала матеріали дослідження у поліцію – там вже відкрили справу.
Раніше ми писали про це Ймовірно, хімічні скиди: у Голосіївському парку в Києві на ставках масово загинули птахи та риба
Знайшли ртуть
Фахівці Держпродспоживслужби підтвердили підозри, що загибель риби та качок – результат впливу хімічної речовини.
Отруєння риби та качок: що відомо
Нагадаємо, що 21 липня екоактивісти та волонтери витягли з води майже 20 кілограмів мертвої риби та 10 загиблих качок.
- Тих птахів, які отруїлися, але вижили, волонтери відвезли до орнітологів на лікування.
- Це сталось у водоймищах, які належать до природно-заповідного фонду України – йдеться про Оріхуватські ставки у Голосіївському районі столиці.
- Біля ставків завжди гуляють люди – це популярне місце відпочинку киян.
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Поруч гуляють діти
Мертву рибу та загиблих птахів знайшли у ставку № 3, розташованому біля дитячого майданчика. Кияни занепокоєні тим, що це сталось у цьому місці.
Ртуть, як відомо, має властивість випаровуватись. В парку гуляє багато людей з дітьми,
– каже киянка Оксана Ситаленко.
Більшість людей, які відреагували на повідомлення екоінспекції у фейсбуці, запитують "що будуть далі робити" та "чи шукатимуть тих, хто вилив ртуть".
Також є припущення, що вона потрапила у водойму з дощем – у районі є сміттєзвалища, куди могли викинути небезпечну речовину.