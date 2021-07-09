В Киеве на Троещине женщина якобы выбросила из окна кота: он умер на глазах детей, – видео 18+

В Киеве на улице Радунской, 9Б произошла ужасная трагедия – якобы женщина выбросила из окна многоэтажки кота. Бедное животное умерло от травм. Это произошло на глазах детей, гулявших во дворе.

Сейчас ищут свидетелей этого бесчеловечного поведения, чтобы выяснить подробности и привлечь к ответственности женщину. Видео, которое обнародовали в соцсетях, смотреть очень мучительно.

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Выбросила кота и быстро закрыла окно

Котик, похоже был обычной "дворовой" породы. Несчастная зверушка умерла на глазах детей, которые играли во дворе и видели все, что произошло.

Якобы женщина выбросила животное и сразу закрыла окно, рассказывают очевидцы.

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Как могут наказать женщину

Наказание за такой поступок может быть довольно суровым – до 5 лет тюрьмы.

Если вы вдруг видели то, что произошло на Радунской, позвоните по номеру– 068 580 90 96, Виталий.