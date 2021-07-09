Наразі шукають свідків цієї нелюдської поведінки, аби з'ясувати подробиці та притягнути до відповідальності жінку. Відео, яке оприлюднили у соцмережах, дивитись дуже болісно.

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Викинула кота й швидко закрила вікно

Котик, схоже був звичайної, "дворової" породи. Нещасна тваринка померла на очах дітей, які гралися у дворі й бачили все, що сталось.

Нібито жінка викинула тваринку й одразу закрила вікно, розповідають очевидці.

На Троєщині жінка нібито викинула з вікна кота: він помер на очах дітей, – відео 18+

Як можуть покарати жінку

Покарання за такий вчинок може бути доволі суровим – до 5 років тюрми.

Якщо ви раптом бачили те, що відбулося на Радунській, зателефонуйте за номером – 068 580 90 96, Віталій.