Трофеи ВСУ становятся все солиднее, боевики бросают технику

4 марта 2022 , 10:42
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Оккупанты теряют технику невероятными темпами. Некоторые боевики не очень этому противятся, оставляют свою технику сами.

Генштаб опубликовал видео колонны техники россиян, которой теперь располагает Вооруженными силами Украины.

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Напомним, вчера спецназовцы обезвредили в Гостомеле еще 10 вражеских БТР, а в Полтаве обычные парни из теробороны уничтожили танк оккупанта.

 

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Автор: Анастасія Лукашевська