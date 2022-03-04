Трофеи ВСУ становятся все солиднее, боевики бросают технику
4 марта 2022 , 10:42Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Оккупанты теряют технику невероятными темпами. Некоторые боевики не очень этому противятся, оставляют свою технику сами.
Генштаб опубликовал видео колонны техники россиян, которой теперь располагает Вооруженными силами Украины.
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Напомним, вчера спецназовцы обезвредили в Гостомеле еще 10 вражеских БТР, а в Полтаве обычные парни из теробороны уничтожили танк оккупанта.
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