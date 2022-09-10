Не пропадет, – в Воздушных силах ВСУ рассказали, используют ли боеприпасы оккупантов

Международные партнеры предоставляют Украине много вооружений. Впрочем, его все равно недостаточно, чтобы полностью закрывать потребности фронта, поэтому ВСУ использует и трофейные снаряды и технику.

Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Только за последние 3 дня защитники Украины уничтожили воздушных целей россиян более чем на 150 миллионов долларов.

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Украине все пригодится

Игнат отметил, что Украине понадобится все, и не использовать трофейные снаряды и технику – невозможно. Мы еще полностью не перешли на вооружение НАТО.

Большой поклон партнерам, но этого мало, чтобы держать оборону на определенных рубежах, для того, чтобы продвигаться вперед на других рубежах. Наряду с советской артиллерией применяют, безусловно, и системы западных образцов,

– заметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, если оккупанты "поднесли" нам свои снаряды, они тоже будут использованы против них.

ВСУ успешно пользуются трофеями

Представитель командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что ВСУ успешно пользуются трофеями. В частности, захватили российский "Панцирь-С1", и он уже даже сбил первые цели.

"Ракеты к нему, разумеется, будет трудно доставать, разве что они нам еще оставят их. А вот к пушкам 30-мм у нас достаточно снарядов, они нам подходят. Украинцы очень хозяйственная нация, поэтому все пойдет в ход, мы ничего просто так пропадать не оставим", – подчеркнул Игнат.

Генштаб информирует только об уничтоженной технике

Он также рассказал, что в своих сводках Генштаб информирует только об уничтоженной технике оккупантов. Трофеи туда не входят.

Надеюсь, число боевых трофеев скоро пополнят вертолеты и самолеты. К сожалению, их не просто так захватить, они летают. Разве что на земле или в аэродроме захватывать. Или оккупанты сами поймут, что пути назад нет, начнут сдаваться в плен, перелетать на наши аэродромы и получать деньги, которые им обещает Укроборонпром,

– подытожил Игнат.

Игнат рассказал, использует ли ВСУ снаряды оккупантов: смотрите видео

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