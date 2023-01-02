Добрый знак: в первый день года в Киеве родилась тройня
Источник:Департамент здравоохранения Киева
Жизнь всегда побеждает смерть, а свет – тьму. В первый день 2023 года в Киеве родилась тройня. Это – хороший знак.
В первый день нового года в украинской столице появилось 12 маленьких украинцев и 19 маленьких украинок. Желаем им счастливого детства под мирным небом.
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Также очень хороший знак, что 1 января родилась тройня. Мальчиков назвали Матвей, Богдан и Владислав.
С Новым годом! Жизнь продолжается! В первый день 2023 года в столичных роддомах родился 31 ребенок – 12 мальчиков и 19 девочек. И сразу хороший знак – тройня! Три казака Матвей, Богдан и Владислав,
– говорится в сообщении.
В Киеве 1 января родилась тройня / Департамент здравоохранения города Киева
Малышей назвали Матвей, Богдан и Владислав / Департамент здравоохранения города Киева
В Николаевской области девочка родилась на самый Новый год
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