Добрый знак: в первый день года в Киеве родилась тройня

Жизнь всегда побеждает смерть, а свет – тьму. В первый день 2023 года в Киеве родилась тройня. Это – хороший знак.

В первый день нового года в украинской столице появилось 12 маленьких украинцев и 19 маленьких украинок. Желаем им счастливого детства под мирным небом.

Обратите внимание "Чтобы отправить русских в космос": Притула назвал сумасшедшую сумму, которую украинские дети собрали на ВСУ

Также очень хороший знак, что 1 января родилась тройня. Мальчиков назвали Матвей, Богдан и Владислав.

С Новым годом! Жизнь продолжается! В первый день 2023 года в столичных роддомах родился 31 ребенок – 12 мальчиков и 19 девочек. И сразу хороший знак – тройня! Три казака Матвей, Богдан и Владислав,

– говорится в сообщении.



В Киеве 1 января родилась тройня / Департамент здравоохранения города Киева



Малышей назвали Матвей, Богдан и Владислав / Департамент здравоохранения города Киева

Украинцы оставили маме и малышам много поздравительных комментариев.

В Николаевской области девочка родилась на самый Новый год