В селе Драгомирчаны вблизи Ивано-Франковска в ночь на 3 августа столкнулись два мотоцикла и автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, еще трое – ранены.

Авария под Ивано-Франковском: как все было

Примерно в полночь 3 августа в селе Драгомирчаны на окраине Ивано-Франковска произошла тройная ДТП, информирует "Галка".

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28-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZX6, двигаясь рядом с другим мотоциклом Yamaha, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения,

– говорится в сообщении.

Там он столкнулся с автомобилем Toyota RAV4.

Кроме того, водитель мотоцикла Yamaha с пассажиром не придерживался нужного расстояния, поэтому не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с ограждением.

Есть жертва и пострадавшие

В результате ДТП водитель Kawasaki ZX6 погиб на месте происшествия. Его пассажира, а также водителя и другого пассажира мотоцикла госпитализировали. Мужчина, который был за рулем Toyota RAV4, не получил повреждений.

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Под Ивано-Франковском произошло тройное ДТП: / Фото "Галки"

В Драгомирчанах случилась смертельная авария: смотрите карту