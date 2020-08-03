У селі Драгомирчани, що поблизу Івано-Франківська, у ніч на 3 серпня зіткнулися два мотоцикли та автомобіль. У результаті ДТП одна людина загинула, ще троє – поранені.

Аварія під Івано-Франківськом: як все було

Приблизно опівночі 3 серпня у селі Драгомирчани на околиці Івано-Франківська сталася потрійна ДТП, інформує "Галка".

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28-річний водій мотоцикла Kawasaki ZX6, рухаючись поряд з іншим мотоциклом Yamaha, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху,

– йдеться у повідомленні.

Там він зіткнувся з автомобілем Toyota RAV4.

Крім того, водій мотоцикла Yamaha з пасажиром не дотримувався потрібної відстані, тому не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та зіштовхнувся з огорожею.

Є жертва та постраждалі

У результаті ДТП водій Kawasaki ZX6 загинув на місці події. Його пасажира, а також водія та пасажира іншого мотоциклу госпіталізували. Чоловік, який був за кермом Toyota RAV4, не зазнав ушкоджень.

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Під Івано-Франківськом трапилася потрійна ДТП: / Фото "Галки"

У Драгомирчанах трапилася смертельна аварія: дивіться карту