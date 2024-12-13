Тогда выдержим любую атаку России: полковник запаса раскрыл тройной механизм защиты

Россия постоянно совершенствует вооружение, которым атакует Украину, и накапливает ракеты для новых обстрелов. Соответственно Силам обороны нужно беспрестанно усиливать украинскую ПВО.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал о тройном механизме защиты, который должна включить Украина, чтобы выдержать любую атаку россиян.

Важно Враг не меняет тактику и подготовил ресурс к новым обстрелам Украины, – ЦПД

Какой принцип тройного механизма защиты

Противодействовать постоянным обстрелам оккупантов можно несколькими путями. Основной этап – уничтожение нашей ПВО российских ракет, которые уже будут заходить на цели. Впрочем, таким образом можно противодействовать только крылатым или дозвуковым целям.

Однако у Украины есть проблема с противобаллистической защитой. Для того чтобы закрыть все наши потребности по баллистике надо около 50 комплексов типа ЗРК Patriot, для закрытия по крайней мере критических потребностей – около 20,

– сказал Свитан.

Для прикрытия от российских серьезных баллистических ракет средней дальности или межконтинентальных нужны более мощные комплекты типа THAAD. Далее надо двигаться к системе "Иджис".

Второй этап – авиационный, который включает механизм уничтожения российских носителей, но пока ВСУ не смогут достать Ту-95 над "Энгельсом". Поэтому включается третий этап – уничтожение на базах самолетов и ракет, которые могут нанести удары,

– отметил военный эксперт.

По его словам, такой тройной механизм защиты позволит Украине выдержать любую атаку России.

Отметим, в Центре противодействия дезинформации отметили, что россияне еще с лета готовились к ударам по украинской энергетике, накапливая ракеты. Кроме того, уменьшились обстрелы "Шахедами". Это может свидетельствовать о том, что враг их накапливает.