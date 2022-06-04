Если в графе гражданство "указать" Россия, то после заполнения документа следует отказ на украинском языке. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Гендиректор и учредитель Яндекс увольняется после решения ЕС: как отреагировали акции компании

При подаче заявки на получение визы необходимо указывать гражданство, поэтому россияне не могут его скрыть. И если в соответствующей графе указать российское гражданство, на экране появляется текст на украинском языке: "К сожалению, вынуждены сообщить, что Ваш запрос на получение электронной авторизации не может быть обработан".

Далее россиянам советуют обратиться непосредственно к мексиканскому консульству в России или стране проживания.



Текст отказа, который получают россияне / Фото с российского пропагандистского канала

Мексика не сообщала о прекращении выдачи виз россиянам

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран прекратили выдавать гражданам страны-агрессоры визы и виды на жительство. Мексика о подобных мерах не объявляла. Поэтому российские журналисты обратились за комментариями в посольство Мексики, но пока не получили ответа.

Тем временем россияне за границей притворяются украинцами

Часто россиянам стыдно признаваться, что они родом из страны-агрессорки, поэтому за границей притворяются украинцами.

В частности, одной паре из России удалось взять путевки за границу еще до полномасштабной войны России против Украины. И вот они советуют другим россиянам скрывать свое гражданство и ходить в футболках с флагом Украины.

Также в некоторых странах граждане страны-агрессорки одевают на свой паспорт обложку, как у украинского паспорта, чтобы иметь бесплатный проезд. Они делятся такими "лайфхаками" в сети.

При этом россияне не дают покоя украинцам за границей. В частности, в Нидерландах они разбили машины с украинскими номерами.

В Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенком , бросалась в нее деньгами и кричала кремлевскую повестку о том, что Украина "сама себя бомбит".

В Швеции 70-летняя россиянка набросилась на украинку , которая попросила ее не обрывать украинский флаг. По замечаниям агрессивная женщина начала ругать и оскорблять девушку. Ситуация получила огласку и компания, в которой работала россиянка, быстро уволила ее.

К теме – разведка перехватила разговор "добровольно мобилизованных" из Донбасса: смотрите видео