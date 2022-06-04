Якщо в графі громадянство "вказати" Росія, то після заповнення документа випливає відмова української мовою. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

До теми Гендиректор та засновник Яндекс звільняється після рішення ЄС: як відреагували акції компанії

Під час подання заявки на отримання візи необхідно вказувати громадянство, тож росіяни не можуть його приховати. І якщо у відповідній графі вказати російське громадянство, на екрані з'являється текст українською: "На жаль, вимушені повідомити, що Ваш запит на отримання електронної авторизації не може бути оброблений".

Далі росіянами радять звернутися безпосередньо до мексиканського консульства в Росії або в країні проживання.



Текст відмови, який отримують росіяни / Фото з російського пропагандистського каналу

Мексика не повідомляла про припинення видачі віз росіянам

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка країн припинили видавати громадянам країни-агресорки візи та посвідки на проживання. Мексика про подібні заходи не оголошувала. Тож російські журналісти звернулися за коментарями до посольства Мексики, але поки що не отримали відповіді.

Тим часом росіяни за кордоном прикидаються українцями

Часто росіянам соромно зізнаватися, що вони родом з країни-агресорки, тож за кордоном прикидаються українцями.

Зокрема одній парі з Росії пощастило взяти путівки за кордон ще до повномасштабної війни Росії проти України. І от вони тепер радять іншим росіянам приховувати своє громадянство й ходити у футболках з прапором України.

Також у деяких країнах громадяни країни-агресорки одягають на свій паспорти обкладинку, як в українського паспорта, щоб мати безоплатний проїзд. Вони діляться такими "лайфхаками" у мережі.

При цьому росіяни не дають спокою українцям за кордоном. Зокрема у Нідерландах вони розтрощили автівки з українськими номерами.

У Латвії росіянка накинулася на українку з дитиною, кидалася в неї грошима і кричала кремлівську повістку про те, що Україна "сама себе бомбить".

У Швеції 70-річна росіянка накинулася на українку, яка попросила її не шматувати український прапор. На зауваження агресивна жінка почала лаяти та ображати дівчину. Ситуація набула розголосу і компанія, в якій працювала росіянка, швидко звільнила її.

До теми – розвідка перехопила розмову "добровільно мобілізованих" з Донеччини: дивіться відео