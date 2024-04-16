В Евпатории сгорел контактный зоопарк: погибло более 200 животных

Во временно оккупированной Евпатории произошел масштабный пожар в контактном зоопарке. Огонь охватил все здание и более 200 видов животных погибло.

Спасти удалось лишь 2 медведей, однако их состояние трудно оценить, ведь животные пережили большой стресс. Как пишут российские телеграм-каналы, причиной пожара могло стать короткое замыкание, передает 24 Канал.

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Более 200 животных погибло во время пожара

Ночью 16 апреля во временно оккупированной Евпатории произошел масштабный пожар в частном контактном зоопарке "Тропик парк". Огонь охватил площадь в 625 квадратных метров.

Ночью произошел пожар в "Тропик парке" в Евпатории: смотрите видео

Кроме того, потушить огонь было очень сложно, ведь крыша была сделана из дерева, в вольерах было сено, что также увеличивало площадь пожара. Как следствие – огонь охватил всю территорию зоопарка и произошло обрушение конструкции внутрь помещения.

К сожалению, все животные, которые были в контактном зоопарке, погибли. Спасти удалось только 2 медведей, но они пережили стресс, и их состояние оценить сложно. Также из задымленного помещения вывели женщину.

Зоопарк выгорел дотла: смотрите видео

Укротить огонь удалось только на рассвете. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки холодильника. Следственный комитет уже начало расследование с пометкой о возможной халатности.

Последствия пожара в "Тропик парке": смотрите видео

В зоопарке "Тропик парк", как заявляли на официальной странице в сети, было более 200 животных разных видов – приматы, рептилии, земноводные, насекомые, грызуны, птицы и другие животные.

В Копенгагене пожар на старейшей фондовой бирже

Утром, около 08:30, в столице Дании Копенгагене вспыхнул масштабный пожар в здании фондовой биржи. Она является старейшей биржей в мире, а здание – одно из старейших в Дании.

Биржа была закрыта на реконструкцию, когда начался пожар. В результате возгорания обвалился шпиль башни, а также часть крыши. Сейчас спасатели пытаются обуздать возгорание.

Из здания, охваченного огнем, также пытаются спасти бесценные картины и другие вещи.