Врятувати вдалося лише 2 ведмедів, однак їхній стан важко оцінити, адже тварини пережили великий стрес. Як пишуть російські телеграм-канали, причиною пожежі могло стати коротке замикання, передає 24 Канал.

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Понад 200 тварин загинуло під час пожежі

Уночі 16 квітня в тимчасово окупованій Євпаторії сталася масштабна пожежа в приватному контактному зоопарку "Тропік парк". Вогонь охопив площу у 625 квадратних метрів.

Уночі сталася пожежа в "Тропік парку" в Євпаторії: дивіться відео

Окрім того, приборкати вогонь було дуже складно, адже дах був зроблений з дерева, у вольєрах було сіно, що також збільшувало площу пожежі. Як наслідок – вогонь охопив всю територію зоопарку й сталося обвалення конструкції усередину приміщення.

На жаль, усі тварини, які були в контактному зоопарку, загинули. Врятувати вдалося лише 2 ведмедів, але вони пережили стрес і їхній стан оцінити складно. Також із задимленого приміщення вивели жінку.

Зоопарк вигорів вщент: дивіться відео

Приборкати вогонь вдалося лише на світанку. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання проводки холодильника. Слідчий комітет вже почало розслідування з позначкою про можливу недбалість.

Наслідки пожежі в "Тропік парку": дивіться відео

У зоопарку "Тропік парк", як заявляли на офіційній сторінці в мережі, було понад 200 тварин різних видів – примати, рептилії, земноводні, комахи, гризуни, птахи й інші тварини.

У Копенгагені пожежа на найстарішій фондовій біржі

Зранку, близько о 08:30, у столиці Данії Копенгагені спалахнула масштабна пожежа у будівлі фондової біржі. Вона є найстарішою біржею у світі, а будівля – одна з найстаріших у Данії.

Біржа була зачинена на реконструкцію, коли почалася пожежа. Внаслідок загоряння обвалився шпиль вежі, а також частина даху. Наразі рятувальники намагаються приборкати загоряння.

З будівлі, охопленої вогнем, також намагаються врятувати безцінні картини та інші речі.