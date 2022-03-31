В Тростянце оккупанты заминировали кладбище, дороги и дома: известно о жертве

31 марта 2022 , 03:08
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Дмитрий Живицкий в телеграме

Российские оккупанты, убегая с поля боя в Сумской области, заминировали значительную территорию области. Враг оставил взрывные устройства на полях, обочинах дорог и даже на кладбище.

В результате циничных действий захватчиков погиб житель Тростянца, мужчина взорвался на растяжке. Об этом в ночь на 31 марта сообщил председатель Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.

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В общинах остается очень много минирований. Заминировано много полей сбоку дорог, даже кладбище,
– сказал чиновник.

Глава ОВА также рассказал, как собака спасла свою хозяйку. По его словам, четырехлапая бежала впереди женщины и попала на растяжку, взорвалась, но тем самым, отдав свою жизнь, спасла хозяйку.

 

Автор: Олег Васьків