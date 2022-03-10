В Тростянце обстреляли "Электробытприбор": погибли 3 человека, среди них несовершеннолетний

В городе Тростянец Сумской области,9 марта россияне обстреляли завод "Электробытприбор". В результате атаки врага погибли 3 человека, в том числе несовершеннолетний парень.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий рассказал о ситуации с нападениями врага в регионе за 9 марта.

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В Тростянце россияне обстреляли "Электробытприбор"

Артиллерия врага обстреляла бывший завод "Электробытприбор". В результате обстрела погибли трое горожан,

– сообщил Живицкий.

В частности, среди жертв террористов – несовершеннолетний парень.

Глава ОВА добавил, что дороги в направлении Сум и Тростянца непроездные. Ими двигаются колонны техники врага. Кроме того, после очередных обстрелов россиян в городе долго пылали пожары.

Пожар после атак врага в Тростянце: смотрите видео

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