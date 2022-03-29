Тростянец освобождают от вражеских "подарков": мин, боеприпасов, техники
Источник:фейсбук ГСЧС Украины
Спасатели ГСЧС Украины очищают город Тростянец, который около месяца находился под оккупацией вражеских войск, от оставленных боеприпасов и техники.
Такую информацию сообщили на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в фейсбуке. Также прикрепили фото работ спасателей.
Читайте також Живицкий показал фото разрушенной оккупантами Сумщины
Отмечается, что город Тростянец Сумской области был под оккупацией рашистов около месяца. Город жил ужасами войны и был заложником у русских оккупантов. Сразу после освобождения города на помощь пришел возведенный отряд спасателей Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Фото работ спасателей:
Спасатели очищают территорию города от "щедрых даров" российской армии и сортируют оставленные после себя оккупанты боеприпасы, отмечают в службе.
Не приближайтесь к снарядам, ракетам, минам, которые не взорвались, они могут сработать в любой момент! Сообщайте о таких находках спасателях или полиции!
– предостерегает ГСЧС.
Вас это может заинтересовать – В Пентагоне сказали количество выпущенных ракет по Украине: смотрите видео