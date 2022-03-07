Тростянец в Сумской области остается под оккупацией врага: напряжение растет с каждым днем
Тростянец в Сумской области остается под оккупацией врага: напряжение в городе растет с каждым днем
Соответствующую информацию на 6 марта сообщил глава Сумской ОВА. В частности, на 11 день войны, которую Россия начала против Украины.
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В Тростянке ситуация обостряется
Дмитрий Живицкий рассказал, что в городе идет оккупация российскими войсками. Глава ОВА рассказал, что:
- коммунальные службы пытаются восстановить водоснабжение, частично восстановили свет;
- начали хоронить погибших мирных горожан.
Ситуация в городе продолжает быть очень сложной и напряжение растет с каждым днем.
– объяснил Живицкий.
Добавил, что власти прорабатывают все возможные варианты выхода из ситуации.
В Тростянке находится враг / Фото Дмитрия Живицкого
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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