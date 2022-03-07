Тростянец в Сумской области остается под оккупацией врага: напряжение растет с каждым днем

Тростянец в Сумской области остается под оккупацией врага: напряжение в городе растет с каждым днем

Соответствующую информацию на 6 марта сообщил глава Сумской ОВА. В частности, на 11 день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Чернигов, Сумы, Мариуполь и окрестности Киева: в МВД назвали окруженные врагом участки

В Тростянке ситуация обостряется

Дмитрий Живицкий рассказал, что в городе идет оккупация российскими войсками. Глава ОВА рассказал, что:

коммунальные службы пытаются восстановить водоснабжение, частично восстановили свет;

начали хоронить погибших мирных горожан.

Ситуация в городе продолжает быть очень сложной и напряжение растет с каждым днем.

– объяснил Живицкий.

Добавил, что власти прорабатывают все возможные варианты выхода из ситуации.

В Тростянке находится враг / Фото Дмитрия Живицкого



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!