В Тростянке оккупанты обстреляли эвакуационную колонну

В Тростянке 10 марта оккупанты обстреляли эвакуационную колонну. К счастью, пострадавших не было.

Новость сообщил Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА. Он рассказал, что Тростянецкая колонна уехала из города в 11:00.

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Россияне сначала не разрешили двигаться колонне через центр города, открыли огонь в воздух. Пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

Живицкий подчеркнул, что пришлось оперативно согласовывать другой маршрут в пределах города Тростянец.

Также глава ОВА рассказал: из города уехало более сотни частных автомобилей. По состоянию на 17:25 они следовали по маршруту коридора через город Ромны.

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