Труба прокомментировал закон из-за которого его уволят

Директор Госбюро расследований Роман Труба прокомментировал принятие закона из-за которого его уволят с должности. Так, чиновник пожелал следователям ГБР "оставаться профессиональными и верными своим принципам".

"Относительно закона: к сожалению, сверхважные нормы об увеличении количества работников и территориальных управлений были исключены из первоочередной версии закона. Эти нормы создали бы минимально возможные условия для нормальной работы следственных подразделений, ведь сейчас они работают на пределе возможного. Когда одно территориальное управление охватывает 3, 4 или 5 областей, на одного следователя – по 100 расследований, а областных представительств нет", – написал Труба в своем телеграмм-канале.

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Он также написал о достижениях ГБР с момента его создания.

"За год – более 30 тысяч уголовных расследований. Половина из них – по правоохранителям. 150 – по чиновникам, включая пятого Президента Украины. Это стало основой для тех политических процессов, которые впоследствии состоялись", – написал директор ГБР.

Какой закон одобрила Рада и почему Трубу уволят

3 декабря Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований" (№ 2116). Согласно документу, действующего директора ГБР Трубу и его заместителей уволят. Все потому, что руководителей ГБР теперь будет выбирать конкурсная комиссия, в которую войдут 3 члена от парламента, 3 – от президента, 2 – от правительства.

Кроме того, закон предусматривает, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований по делам Майдана следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть переведены в ГБР, с их согласия, без обязательного проведения конкурса, но не позднее 11 января 2020.

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