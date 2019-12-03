Труба прокоментував закон, через який його звільнять

Директор Держбюро розслідувань Роман Труба прокоментував ухвалення закону, через який його звільнять з посади. Так, посадовець побажав слідчим ДБР "залишатися професійними та вірними своїм принципам".

"Щодо закону: на жаль, надважливі норми про збільшення кількості працівників та територіальних управлінь були виключені з першочергової версії закону. Ці норми створили б мінімально можливі умови для нормальної роботи слідчих підрозділів, адже наразі вони працюють на межі можливого. Коли одне теруправління охоплює 3-4-5 областей, на одного слідчого – по 100 проваджень, а обласних представництв немає", – написав Труба у своєму телеграм-каналі.

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Він також написав про здобутки ДБР з часу його створення.

"За рік – більше 30 тисяч кримінальних проваджень. Половина з них – по правоохоронцях. 150 – по високопосадовцях, включно з п’ятим Президентом України. Це стало основою для тих політичних процесів, які згодом відбулися", – написав директор ДБР.

Який закон схвалила Рада і чому Трубу звільнять

3 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" (№ 2116). Згідно з документом, чинного директора ДБР Трубу та його заступників звільнять. Усе тому, що керівників ДБР тепер обиратиме конкурсна комісія, до якої входитимуть 3 членів від парламенту, 3 – від президента, 2 – від уряду.

Крім того, закон передбачає, що для забезпечення безперервності та ефективності досудових розслідувань у справах Майдану слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені до ДБР, за їхньою згодою, без обов’язкового проведення конкурсу, але не пізніше 11 січня 2020 року.

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