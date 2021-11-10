Трудно совмещать, – Корниенко объяснил, почему ушел с должности руководителя "слуг"

Первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко решил сложить полномочия главы фракции "Слуга народа". На новой должности много обязанностей, что делает невозможным партийную работу.

Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал сам первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. По словам политика, он не человек, который будет накапливать должности.

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"На самом деле очень трудно совмещать. Я, пожалуй, недооценил как много нужно времени и усилий, для того чтобы делать и парламентскую реформу, и налаживать качественную работу Верховной Рады", – пояснил Корниенко.

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По мнению вице-спикера, Верховная Рада является огромным аппаратом с более чем 1000 людьми, работающими над структурой. Депутатская же составляющая – это разработка и прохождение законопроектов в комитетах.

У меня возник образ, определенная метафора. Когда ты сидишь в зале как депутат, то видишь все с одной стороны: наблюдаешь за лицом выступающего перед тобой на трибуне. Как только попадаешь в руководство, сразу видишь все по-другому. Александр Корниенко Вице-спикер Верховной Рады

Корниенко заметил, что им руководит руководитель аппарата, а за это ответственен председатель Верховной Рады. Однако у первого заместителя есть определенный набор делегированных главой задач и обязанностей.

"Мы с Русланом Стефанчуком давно знакомы. Тесно работаем в команде с 2018 года – со времен президентской кампании Владимира Зеленского. Мы распределили, кто и что делает", – вспомнил он.

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Политик отметил, что его партийная работа состояла из двух больших задач:

"киевское задание" – в центральном столичном офисе есть секретариат, которым нужно управлять в ежедневном режиме;

контакт с центрами – к ним нужно ездить по Украине и решать сложные вопросы.

Это занимает львиную долю деятельности главы партии. Я за последние полгода был больше, чем в 10 регионах и почти каждые выходные приходилось куда-то ездить и решать многие вопросы,

– сказал Корниенко.

Также вице-спикер парламента заметил, что в команде слуг за 2021 год уже сформировался определенный принцип. Речь идет о том, когда человек, проявивший себя на одной должности, двигается "вверх".

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"Так было с Виктором Ляшко, Александром Кубраковым, а сейчас с Ириной Верещук и Алексеем Резниковым. В моем случае это тоже так сработало. Сработает, надеюсь, для моих преемников и тех, кто будет работать над партией в регионах и Киеве", – подытожил Корниенко.

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