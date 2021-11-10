Такое мнение в эфире авторской программы "Первые лица" с Еленой Трибушной озвучил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Он подчеркнул, что Разумков сам должен объяснить свой выбор.

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"Объединение со старым политиками, которое мы уже неделю видим в формате блока РАЯ – Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Арсений Яценюк – не уверен, что это то, чего ждут избиратели", – заявил Корниенко.

Речь идет об избирателях как Дмитрия Разумкова, так и партии "Слуга народа" в целом. По словам вице-спикера, существует большой антирейтинг таких объединений.

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Межфракционное объединение еще не формализовали, информацию о нем не зачитывал спикер. В то же время туда вошли политики очень разного сорта.

Мне пока трудно понять, что их может объединять между собой, кроме желания продолжить политическую карьеру,

– отметил Корниенко.

Политик отметил, что другие "слуги", которые вступили в МФО объясняют, что в их работе ничего не изменилось. Мол, они продолжат работать с монобольшинством, но вошли в объединение технократов.

"Звучат какие-то странные для меня вещи, потому что присутствие там Артема Дмитрука точно перечеркивает любые аллюзии на технократию", – добавил Корниенко.

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Вице-спикер подчеркнул, что со стороны Разумкова и его сторонников было бы правильно сложить мандат после выхода из фракции. В то же время Давид Арахамия и его заместители с 16 ноября будут предлагать "определенные решения" своим коллегам-списочникам и частично – мажоритарщикам.

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