Такое мнение в эфире авторской программы "Первые лица" с Еленой Трибушной озвучил вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Он подчеркнул, что Разумков сам должен объяснить свой выбор.
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"Объединение со старым политиками, которое мы уже неделю видим в формате блока РАЯ – Дмитрий Разумков, Арсен Аваков, Арсений Яценюк – не уверен, что это то, чего ждут избиратели", – заявил Корниенко.
Речь идет об избирателях как Дмитрия Разумкова, так и партии "Слуга народа" в целом. По словам вице-спикера, существует большой антирейтинг таких объединений.
Новое МФО Разумкова
Межфракционное объединение еще не формализовали, информацию о нем не зачитывал спикер. В то же время туда вошли политики очень разного сорта.
Мне пока трудно понять, что их может объединять между собой, кроме желания продолжить политическую карьеру,
– отметил Корниенко.
Политик отметил, что другие "слуги", которые вступили в МФО объясняют, что в их работе ничего не изменилось. Мол, они продолжат работать с монобольшинством, но вошли в объединение технократов.
"Звучат какие-то странные для меня вещи, потому что присутствие там Артема Дмитрука точно перечеркивает любые аллюзии на технократию", – добавил Корниенко.
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Вице-спикер подчеркнул, что со стороны Разумкова и его сторонников было бы правильно сложить мандат после выхода из фракции. В то же время Давид Арахамия и его заместители с 16 ноября будут предлагать "определенные решения" своим коллегам-списочникам и частично – мажоритарщикам.
Новая политсила Разумкова: что известно
- 8 ноября 2021 года экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о создании МФО "Разумная политика".
- В предварительный список попало 25 человек, большинство из которых – "слуги народа". Во фракции требуют, чтобы они сложили мандаты.
- Среди нардепов, поддержавших Разумкова оказались Людмила Буймистер, которую исключили из фракции.
- Оказался в перечне и скандальный Дмитрук, которого планируют "выгнать" из президентской партии.