Трудные переговоры о мире, – Подоляк рассказал детали диалога Украины и России в Стамбуле

Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Украины и России в Стамбуле тяжелые. Украинская делегация настаивает на безусловных гарантиях безопасности страны и прекращении огня.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, участвующий в украинско-российских переговорах, рассказал о встрече сторон в Турции 29 марта.

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Подоляк назвал переговоры Украины и России тяжелыми

Трудные переговоры о мире для нашей страны. Стамбульский раунд прямо сейчас,

– написал в сети Подоляк.

Он также напомнил условия Украины в переговорах:

безусловные гарантии безопасности для Украины,

прекращение огня,

эффективные решения по гуманитарным коридорам и гуманитарным конвоям,

соблюдение сторонами правил и обычаев войны.

Переговоры Киева и Москвы в Стамбуле

Встреча представителей украинской и российской делегаций в Стамбуле началась чуть позже чем в 10:00. Стороны не пожали друг другу руки. Украинская делегация пришла первой. Когда приехали россияне, то украинцы с ними даже не поздоровались.

Во время первого раунда общались главы делегаций – Давид Арахамия и Владимир Мединский.

Кстати, встреча проходит в президентском дворце Долмабахче. Украинскую делегацию представляют Давид Арахамия, Алексей Резников, Михаил Подоляк, Андрей Костин, Кирилл Тимошенко, Рустем Умеров, Николай Точицкий.

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