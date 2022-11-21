Трудовое рабство даже во время войны: владелец СТО несколько лет удерживал работника в гараже

В Броварах Киевской области 50-летний владелец СТО силой удерживал своего 37-летнего работника. Проживал тот все это время в гаражном помещении.

Освободить его удалось лишь через несколько лет. А все – из-за долговой кабалы.

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Не только плен

Как сообщили правоохранители, пострадавшего в долговую яму втянули незаконно, под предлогом якобы несвоевременного ремонта автомобилей. После чего угрожали и расправой. Чтобы выплатить долги, мужчина был вынужден безвозмездно работать. Более того, это продолжалось даже после начала полномасштабного вторжения России.

Известно, что кроме трудового рабства владелец СТО:

применял к мужчине физическое насилие,

содержал в бесчеловечных условиях,

отобрал телефон и документы,

заставил путем угроз и шантажа переписать на себя дом.

Только в июле 2022 года пострадавшему удалось убежать. Однако владелец СТО его нашел и вернул обратно в плен.

Мужчину содержали в трудовом рабстве: видео

Что угрожает владельцу СТО

Разоблачить преступную деятельность и освободить 37-летнего мужчину удалось при силовой поддержке спецназовцев работникам:

управления миграционной полиции,

Броварского управления полиции Киевской области.

Злоумышленнику сейчас сообщили о подозрении по факту торговли людьми. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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