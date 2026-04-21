Миллионы мигрантов из Африки и Азии: нужны ли они Украине и захотят ли здесь жить и работать

24 Канал по примеру Виталия Кличко пытается заглянуть в "завтрашний день" и ставит вопрос восстановления Украины и тех, кто и как этим будет непосредственно заниматься. Проще говоря – чьими руками будет создана Украина будущего?

Это непременно поднимает вопрос трудовой миграции в Украину, которая уже понемногу запускает в обществе механизм “моральной паники”, но, похоже, не имеет альтернативы.

О рисках и узких местах острой темы трудовой миграции, ее роли в восстановлении Украины, а также возвращении на родину украинцев после войны пообщались с главой "Офиса миграционной политики", экспертом по вопросам демографии и трудовой миграции – Василием Воскобойником.

Почему в Украине заговорили о мигрантах и захотят ли они к нам ехать?

В соцсетях завирусился пост мэра Харькова Игоря Терехова об очень болезненной для Украины теме обезлюдения, где он поднимает вопрос трудовых мигрантов в Украине.

Пост на почти 20 тысяч лайков от Игоря Терехова:

Это вполне понятно и правильно "Наша задача – не заменять своих. Наша задача – вернуть своих. Дать людям причину жить здесь" набрало много тысяч лайков. Но это обычный популизм, на котором уже много раз обожглось не одно поколение украинцев. И тогда, когда нас было 52 миллиона, и позже, когда эти цифры значительно сократились.

Окрыленный социологией и будущими электоральными перспективами мэр Харькова поднял очень важный вопрос, но при этом скрыл, что ответа на него пока не существует. Потому что даже если после победы вернуть всех украинцев на родину, это не решит проблем и не отменит того факта, что мы как нация вымираем.

Эта позиция просто не учитывает печальной математики, о которой уже давно "кричат" демографы и бьют тревогу эксперты.

Василий Воскобойник эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции, Председатель ОО "Офис Миграционной политики" Чисто демографически мы вымираем со скоростью 300 тысяч человек в год. Это без учета никаких военных действий. И это началось еще в середине 2000-х. То есть каждый год у нас умирает около 450 – 500 тысяч человек, рождаются где-то 200 – 250. За прошлый год (2025, – 24 Канал) нас родилось 170 – 180 тысяч человек. То есть на одного родившегося у нас трое умерших.

Возможно, пост Игоря Терехова – отголосок полемики с Киевом. Ее голосом стал нынешний руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

9 апреля во время встречи с предпринимателями в CEO Club он сказал, что власть планирует решать вопрос нехватки рабочих рук благодаря мигрантам из Африки и других стран и уже пересматривает миграционные правила в сторону либерализации.

Эти слова напугали сторонников "чистоты украинской крови" и запустили локальную версию конспирологической "теории большой замены". Но страхи эти преждевременные. Более того, полномасштабная "замена украинцев другими людьми", которую критикует Терехов, пока не то чтобы возможна и скорее напоминает моральную панику.

Потому что для этого предстоит создать условия, которых еще не существует. Чтобы к тебе приехали рабочие из стран условного "Глобального юга" (он же – бывший "третий мир"), нужно, чтобы здесь было в разы лучше и безопаснее. Упрощая, Украине за рабочих из условных Бангладеш, Эфиопии, Узбекистана придется конкурировать с Германией, ОАЭ, Португалией, Польшей.

И сейчас преимущество точно не на нашей стороне. И речь даже не о различных ВВП и массовых бомбардировках, а хотя бы о законодательных моментах. Сейчас стоимость легализации иностранца в Украине по сравнению с Польшей в четыре раза выше, а сроки благодаря бюрократии – втрое длиннее.

Василий Воскобойник также говорит о ключевом различии между трудовой миграцией в Украину и ЕС. Оно заключается в том, что Украина не сможет предложить мигрантам социальную помощь как таковую. Это одновременно является и плюсом, и минусом.

Василий Воскобойник эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции, Председатель ОО "Офис Миграционной политики" Самое большое опасение у украинцев заключается в том, что к нам приедут толпы условных сирийцев. Но украинцы не понимают того, что сирийцы ехали в Германию за социальной помощью, а мы – не Германия... Проблема, которая стоит перед Европой и которая не будет стоять перед Украиной в условиях привлечения рабочей силы из-за рубежа, заключается в том, что европейцы на самом деле предлагали социальную поддержку для людей, которые заезжали. Украина в связи с финансовым состоянием вряд ли сможет предложить подобные программы для иностранцев, потому что их не существует даже для местных жителей. Единственное, что может предложить Украина, – это работа и справедливое вознаграждение за нее.

Впрочем, есть и объективно хорошие новости. Они заключаются в том, что и ЕС больше не может себе позволить содержать мигрантов просто так. Те должны или социализироваться и браться за работу, или возвращаться домой. Для этого есть как экономические, так и политические причины.

Василий Воскобойник эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции, Председатель ОО "Офис Миграционной политики" Шаг со стороны Ангелы Меркель (экс-канцлера ФРГ, – 24 Канал) по предоставлению возможностей для жителей Севера Африки заезжать в Европу заключался в том, что Германия, так же как и Украина, физически вымирает. Там еще с середины 70-х годов прошлого века количество умерших начало превышать количество новорожденных... Шаг по привлечению сирийских беженцев заключался в том, что Германия рассчитывала на то, что эти беженцы быстро адаптируются, будут работать и становиться частью немецкой политической нации (этого не произошло, наоборот, создало еще больше проблем и среди прочего способствовало росту ультраправых сил, – 24 Канал).



А сейчас мы приходим к тому, что на прошлой неделе была встреча президента Сирии Ахмеда аш-Шараа с канцлером Фридрихом Мерцем. Тогда Мерц заявил, что 80% сирийских беженцев в ближайшие 3 года покинут Германию, потому что немцы не хотят удерживать людей, которые злоупотребляют их гостеприимством. Я вижу, что европейские страны будут пересматривать условия социальной защиты и они будут распространяться исключительно на тех, кто работает, кто социализировался. Все остальные окажутся в ситуации, когда будут вынуждены или работать, или уезжать, потому что Германия не будет платить деньги, как и другие европейские страны.

Сейчас большинство трудовых мигрантов из стран "Глобального юга" рассматривают Украину как некий промежуточный пункт на пути в ЕС и по понятным причинам не хотят оставаться в охваченной войной стране под боком помешанного соседа с ядерной кнопкой и жаждой геноцида.

По этой же причине не слишком спешат возвращаться на родину и миллионы украинцев. Часть из них уже хорошо обустроилась на новых местах и заняла свою нишу на местных рынках труда. На радость чиновникам их новых родин, которые уже много лет ищут золотую середину между трудовой миграцией и стремительным старением автохтонного населения. И, похоже, нашли ответ в акклиматизации и натурализации украинцев.

Поэтому для Украины возникает еще одна цель – стать привлекательной не только для чужих трудовых мигрантов, но и для своих. И это уже в разы сложнее.

При этом хватает проблем и в самой Украине. Одна из них – структурная безработица.

Василий Воскобойник эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции, Председатель ОО "Офис Миграционной политики" У нас сложилась достаточно странная ситуация в стране. С одной стороны, у нас около 7 миллионов людей находится за рубежом. То есть это люди, которые ушли с рынка труда. Там из этих 7 миллионов – около 70%, это женщины в возрасте 18+. У нас также есть внутренне перемещенные – где-то около 5 миллионов человек. И мы оказываемся в ситуации, когда с одной стороны у нас есть безработица, а с другой стороны – нехватка рабочих рук. В стране сформировалась так называемая "структурная безработица". То есть несоответствие опыта и квалификации рабочей силы потребностям бизнеса.



Чтобы было больше понятно, когда житель города Мариуполь, ранее работавший на металлургическом заводе, переезжает как внутренне перемещенное лицо в город Винницу и не может найти себе работу по своей специальности как металлург. И поэтому именно складывается такая ситуация. Теперь с одной стороны мы видим ситуацию выезда людей, с другой – во время военных действий у нас уничтожено, по разным оценкам, 30 – 35% экономики. То есть сократились, в том числе рабочие места.

Какую страну мы собираемся строить?

Война не может длиться вечно. Сейчас Украине и украинцам очень трудно, но надо понимать, что за нами потенциал всей Европы. России его не одолеть, а значит, она обречена на поражение. Она может еще долго барахтаться и надувать щеки, но стратегически она уже проиграла.

Это поражение может быть быстрым в случае устранения Путина (это даст России хоть какой-то шанс на нормализацию), а может быть и долгим, если Путин сохранит власть и продолжит закапывать свою несчастную страну еще глубже, вредя при этом соседям.

Конечно, Россия еще принесет Украине много горя. Но она уже не сможет уничтожить нашу государственность. Она не способна нас победить. Украина выстояла в 2022-м, пережила самую страшную зиму-2025/2026, не испугалась ни Путина, ни Трампа. А значит – не должна бояться "смотреть в завтрашний день".

А там все четче проступают очертания перспективного будущего. Украина должна стать частью ЕС. Это не произойдет в 2027 году, как говорят оптимисты, но и не должно быть несбыточной целью, что всегда на горизонте, но так и остается недостижимой. Полноправное членство в европейской семье народов открывает перспективы и для ЕС, и для Украины. Это и восстановление страны, и вопросы безопасности, но прежде всего – экономика.

Присоединение Украины к ЕС – дорога с двусторонним движением. Оно должно дать европейской промышленности мощный толчок, открыть новые рынки сбыта, создать новые рабочие места, запустить инвестиции и тому подобное. Украина же благодаря новому "Плану Маршалла" будет иметь шанс возродиться, но это возможно только с учетом ошибок предыдущих эпох.

Нам не нужно воспроизведение "советского Донбасса", мы не имеем права забывать об экологии, не можем ради быстрых денег соглашаться быть европейской "банановой республикой" или просто "сырьевым придатком" в худшем смысле. Нам не нужны новые колхозы и совхозы. С ними не стать "агрорейхом" из мемов, перед которым все должны упасть на колени.

Надо признать, что полномасштабная война только ускорила кризисные процессы, зато проблема существовала и до того. Чтобы вылезти из ловушки, нам нужны современные технологии и современные производства. С теми самыми роботами, о которых мечтает Илон Маск и которых уже массово "штампует" Китай. С массовым привлечением ИИ-технологий, тех самых, которыми давно пугают, что они якобы оставят людей без работы, а на самом деле – только переформатируют рынок труда.

Украина уже сейчас среди лидеров military-tech, поэтому это не преувеличение, а вполне реальная перспектива. Чем сложнее производство – тем дороже становится рабочее место на нем и туда уже не привлечешь стереотипного трудового мигранта из стран третьего мира.

Зато напрашивается новое распределение на рынке труда, ведь как бы ни развивались технологии, классические профессии также останутся.

Об этом же говорит и Василий Воскобойник, подчеркивая то, что как бы бурно не развивались технологии, огромный запрос на людей производственных профессий – это то, что будет определять украинский рынок труда в последующие годы.

Василий Воскобойник эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции, Председатель ОО "Офис Миграционной политики" Нужно четко для себя понять, что в следующие 5 – 10 лет после окончания военных действий в Украине будут наиболее нужны обычные "голубые воротнички" (люди физического труда, – 24 Канал). Нам будут нужны строители, сварщики, водители. Нам будут нужны люди, которые будут работать с оборудованием на предприятиях, которые будут восстанавливаться.



Что может автоматизировать искусственный интеллект? Те процессы, подлежащие какой-то алгоритмизации и не требующие реального физического труда. Потому что вряд ли искусственный интеллект сможет вам установить смеситель в ванной комнате, или заменить прокладку в кране, который начинает течь, или картридж заменить. Все равно на это будут нужны люди. Не будет настолько автоматизированных процессов строительства, все равно будут нужны люди, которые будут работать руками. Да, будет сокращаться численность офисного персонала, но у нас и до этого был избыток, и особенно это не будет влиять на темпы роста нашей экономики. Нашей стране после войны будут нужны люди, которые умеют работать руками. Квалифицированный персонал, который может работать на современном оборудовании с современным оборудованием. Но все равно это будут люди, которые будут выполнять работу "голубых воротничков".

Впрочем, никто не отрицает, что это могут быть и параллельные процессы. Поэтому рядом с понятным линейным восстановлением должны быть созданы новые сектора экономики.

Кто там будет работать – открытый вопрос. По мнению, Василия Воскобойника, ответ на него должно дать то видение будущего, которое выберут украинская власть и общество.

Василий Воскобойник эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции, Председатель ОО "Офис Миграционной политики" Все будет зависеть от того, какую экономику мы будем развивать. Если мы будем развивать высокотехнологичную экономику, если будем, условно говоря, строить в нашей стране космические корабли, нам будут нужны инженеры из Германии, программисты из США, финансисты из Великобритании... И наоборот, если мы сделаем ставку на дешевый и не технологический труд, нужны будут люди из бедных стран, которые не будут иметь какой-то квалификации, а будут просто приезжать и работать.

По мнению эксперта, последний вариант – самый простой, но при этом самый плохой. 20 лет назад по нему пошла Россия. И залезла на околицу.

Поэтому господин Воскобойник предостерегает от копирования российского опыта привлечения трудовой миграции из стран Центральной Азии.

Василий Воскобойник эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции, Председатель ОО "Офис Миграционной политики" Самый негативный пример политики миграции – это Россия, которая когда-то открыла двери для всех, набрала огромное количество людей, которые так же не социализируются, как и в Европе, которые выполняют простую работу, без автоматизации, без использования современных технологий. Но сколько бы вы людей не завезли, такая стратегия будет вести только к обеднению страны. Отсутствие новых технологий консервирует бедность на институциональном уровне. Поэтому я надеюсь, что мы все же будем привлекать специалистов. Из каких они будут стран – посмотрим уже в итоге ....

Украине нужен качественный скачок, а для него нужны люди. И четкие правила игры

Главное слово для восстановления Украины – эффективность. Без нее невозможен качественный скачок. Без нее плодородные черноземы и идеальное географическое расположение, которое защитит и от обезвоживания, и от подтопления, и от голода, и от сейсмических угроз, и от глобального потепления и других климатических проблем, которые станут глобальными проблемами в последующие десятилетия, так и останутся заброшенным, а ресурсы – быстро исчерпаемыми.

В таком случае не будет причин возвращаться в Украину не только у украинцев, но и потенциальных трудовых мигрантов.

А их должно быть много. Иначе никакого "скачка" не будет. Это объективно.

Василий Воскобойник эксперт по вопросам демографии и трудовой миграции, Председатель ОО "Офис Миграционной политики" Исходя из прогнозов Минэкономики, нам для того, чтобы в следующие 10 лет расти с темпом в 7% (мы исходим из того, что сейчас война закончилась, а у нас начинается экономическое восстановление), потребуется дополнительно 4,5 миллиона рабочих рук. Эти цифры были обнародованы еще в декабре 2023 года. В ноябре 2025 года Международная организация труда (профильная структура ООН, – 24 Канал) посчитала, что нам нужно для тех же темпов экономического роста еще больше рабочих рук. Около 8,2 – 8,6 миллиона рабочих рук. И это все дополнительно к численности рабочей силы, которая у нас была в 2021 году.

Но перед этим Украина еще должна сделать "домашнюю работу" – сформировать четкие и понятные правила игры, утвердить верховенство права и все то, о чем десятки лет говорят различные эксперты, на которых уже никто не обращает внимания.

Отдельным разделом в этом "новом общественном договоре" должна быть четко прописана государственная стратегия в отношении трудовых мигрантов. На них, конечно, можно закрывать глаза и мечтать об "украинском чучхе", но пока мечтатели не придумали роботов, которые все будут делать за нас, они должны учитывать статистику.

А она печальная и безжалостная – в 2025 году 74% украинских предприятий испытали дефицит кадров (в строительстве нехватка работников достигает 30 – 50%). По сравнению со временем до полномасштабного вторжения, рынок труда в Украине потерял около 1,3 миллиона налогоплательщиков.

Поэтому пока человека на производстве не заменит робот, а ИИ не научит его класть кирпичи на эти печальные, но показательные цифры придется считаться.

Иначе после победы нас ждет печальная участь, описанная уже много раз социологами-традиционалистами. Которые с исходными данными в виде стремительно стареющего населения, низкой рождаемости, миллионов беженцев, десятков тысяч убитых, сотен тысяч искалеченных и травмированных молодых людей – представителей самой продуктивной части экономически активного населения государства просто не видят для Украины другого варианта, как привлечение трудовых мигрантов. Со всеми возможными позитивными и негативными последствиями.

Так или иначе, после завершения войны перед Украиной будут стоять критически важные задачи. И к их решению нужно готовиться уже сейчас. Начинать – с определения рисков и дальнейшей стратегии, создания условий и тому подобное. А это невозможно без дискуссии. Но в ней лучше обходиться без популизма.