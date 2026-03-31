Об этом сама Карина рассказала The Guardian. Сейчас она находится в Одессе.

В соответствии с программой Uniting for Ukraine ("Объединяемся для Украины"), украинцы могли въехать в Соединенные Штаты на срок до двух лет по гуманитарному разрешению на въезд без оформления традиционной иммиграционной или гостевой визы. Программу ввел тогдашний президент США Джо Байден 21 апреля 2022 года.

Но Трамп ввел новые ограничения. Министерство транспорта США ужесточило требования к коммерческим водительским правам для водителей-иммигрантов. И теперь стало не только сложнее получить новые права, но и сохранить имеющиеся.

Карина не хотела, чтобы ее остановили или задержали сотрудники ICE, то есть иммиграционной и таможенной службы на заправке или на дороге. Поэтому решила уточнить новые правила.

Меня попросили показать водительское удостоверение, я показала. Сказала, что имею разрешение на работу и что я въехала в США по специальной программе временного разрешения на въезд и пребывание. Затем они спросили, есть ли у меня гринкарта, и я ответила, что нет. После этого подошел руководитель и сказал, что я не могу водить грузовик и что мое водительское удостоверение аннулируют,

– рассказала Крайнова журналистам.

Власти заявили, что водительское удостоверение Крайновой было аннулировано 6 октября 2025 года, то есть почти за год до официальной даты окончания срока его действия.

В Южной Каролине в такую ситуацию попали 135 водителей-иммигрантов. Во многих других штатах тоже происходит подобное.

Недавно Трамп обратился к законодателям с просьбой запретить штатам выдавать новые водительские удостоверения иммигрантам, находящимся в стране. И хотя федеральный суд ранее ограничил эту активность законодательно, Карина Крайнова вернулась к мужу в Одессу. Она объяснила, что лучше так, чем ее посадят ICE.

