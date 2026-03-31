Про це сама Каріна розповіла The Guardian. Зараз вона перебуває в Одесі.

Чому Трамп виганяє українців зі США?

Відповідно до програми Uniting for Ukraine ("Єднаймося для України"), українці могли в'їхати у Сполучені Штати на термін до двох років за гуманітарним дозволом на в'їзд без оформлення традиційної імміграційної чи гостьової візи. Програму запровадив тодішній президент США Джо Байден 21 квітня 2022 року.

Але Трамп увів нові обмеження. Міністерство транспорту США посилило вимоги до комерційних водійських прав для водіїв-іммігрантів. І тепер стало не тільки складніше отримати нові права, але й зберегти наявні.

Каріна не хотіла, щоб її зупинили чи затримали співробітники ICE, тобто імміграційної та митної служби на заправці чи на дорозі. А тому вирішила уточнити нові правила.

Мене попросили показати водійське посвідчення, я показала. Сказала, що маю дозвіл на роботу та що я в'їхала у США за спеціальною програмою тимчасового дозволу на в'їзд і перебування. Потім вони запитали, чи є у мене грінкарта, і я відповіла, що ні. Після цього підійшов керівник і сказав, що я не можу водити вантажівку і що моє водійське посвідчення анулюють,

– розповіла Крайнова журналістам.

Влада заявила, що водійське посвідчення Країнової було анульовано 6 жовтня 2025 року, тобто майже за рік до офіційної дати закінчення терміну його дії.

У Південній Кароліні в таку ситуацію потрапили 135 водіїв-іммігрантів. В багатьох інших штатах теж відбувається подібне.

Нещодавно Трамп звернувся до законодавців із проханням заборонити штатам видавати нові водійські посвідчення іммігрантам, які перебувають у країні. І хоча федеральний суд раніше обмежив цю активність законодавчо, Каріна Крайнова повернулася до чоловіка в Одесу. Вона пояснила, що краще так, аніж її ув'язнять ICE.

