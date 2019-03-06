Труханова повторно в незаконном обогащении уже не обвинят, – юрист

Чиновников, в отношении которых закроют дела по незаконному обогащению, нельзя будет повторно привлечь к ответственности по этим обвинениям. В частности, мэра Одессы Труханова.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

Читайте также: Отмена статьи о незаконном обогащении: против кого из чиновников уже закрыли дело

Отмена Конституционным судом статьи о наказании за незаконное обогащение означает, что преступление перестает быть преступлением. В частности, и действия Труханова. Потому что статья 368-2 УКУ не соответствует Конституции. Далее есть принцип: недопустимость повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и то же деяние. Труханову и другим повторно за эти преступления подозрение не объявят,

– подчеркивает Андрей Вигиринский.

Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее? 26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение. В статье сказано, что госслужащий может быть лишен свободы, если не может подтвердить законность приобретения своих активов. В суде пояснили, что положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а законодательная конструкция статьи "допускает обвинения, основанные на предположениях".



Эту статью в Украине ввели в 2015 году и она была одним из требований Евросоюза для выполнения Плана действий для введения безвизового режима. Это одно из обязательств Украины перед МВФ. Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение предусматривало заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.



Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения городского головы Одессы Геннадия Труханова еще 28 февраля. Почти 30 народных депутатов из разных фракций могли стать фигурантами дел о незаконном обогащении.

Как замечает политолог, подозрения относительно незаконного обогащения, согласно статье 368-2 Уголовного кодекса, были вручены фигурантам в 2016-2017 годах. После того, как был принят этот закон. Если примут новый закон, то все надо начинать сначала. Можно вести расследование о незаконном обогащении, которое будет иметь место уже после вступления в действие нового закона. При условии, что эти фигуранты и дальше будут государственными служащими.

С решением Конституционного суда об отмене закона о незаконном обогащении состоялась амнистия капитала чиновников, который они указали в своих е-декларациях. Закрыть производство могут против экс-исполняющего обязанности главы UФС Продана, министра инфраструктуры Омеляна, нардепов Евгения Дейдея и Андрея Лозового,

– отметил Вигиринский.

Что известно о деле "Краян" и участии в нем Труханова? В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян". 9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Мэр свою вину отрицает и до сих пор не отстранен от должности. Вместе с ним на скамье подсудимых находится еще семь человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман.

В Украине в незаконном обогащении подозревают:

• экс-исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана;

• министра инфраструктуры Владимира Омеляна;

• экс-чиновника Генпрокуратуры Дмитрия Суса;

• экс-военного прокурора сил АТО Константина Кулика;

• лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко;

• заместителя председателя СБУ Павла Демчину.