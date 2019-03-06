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      Труханова повторно у незаконному збагаченні вже не звинуватять, – юрист

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      НАБУ закрило справу проти Труханова через рішення Конституційного суду
      НАБУ закрило справу проти Труханова через рішення Конституційного суду / Фото з відкритих джерел

      Високопосадовців, щодо яких закриють справи по незаконному збагаченню, не можна буде повторно притягнути до відповідальності за цими звинуваченнями. Зокрема, мера Одеси Труханова.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Скасування статті про незаконне збагачення: проти кого з високопосадовців вже закрили справу

      Відміна Конституційним судом статті про покарання за незаконне збагачення означає, що злочин перестає бути злочином. Зокрема, і дії Труханова. Тому що стаття 368-2 ККУ не відповідає Конституції. Далі є принцип: недопустимість повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й те саме діяння. Труханову та іншим повторно за ці злочини підозру не оголосять,
      – підкреслює Андрій Вігірінський.

      Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її? 26 лютого 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення.У кримінальній статті сказано, що якщо держслужбовець не може підтвердити законність придбання своїх активів, то може бути позбавлений волі. У суді пояснили, що положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а законодавча конструкція статті "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".

      Цю статтю ввели у 2015 році і вона була однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій задля введення безвізового режиму. Це одне із зобов’язань України перед МВФ.Найтяжче покарання за незаконне збагачення передбачало ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Національне антикорупційне бюро повідомило, що закрило справу кримінальну справу за фактом незаконного збагачення міського голови Одеси Геннадія Труханова ще 28 лютого. Майже 30 народних депутатів з різних фракцій 30 нардепів могли стати фігурантами справ про незаконне збагачення.

      Як зауважує політолог, підозри щодо незаконного збагачення, згідно з статтею 368-2 Кримінального кодексу, були вручені фігурантам у 2016-2017 роках. Після того, як був ухвалений цей закон. Якщо ухвалять новий закон, то все треба починати спочатку. Можна вести розслідування про незаконне збагачення, яке матиме місце уже після вступу в дію нового закону. За умови, що ці фігуранти і далі будуть державними службовцями.

      З рішенням Конституційного суду про відміну закону про незаконне збагачення відбулася амністія капіталу високопосадовців, який вони вказали в своїх е-деклараціях. Закрити провадження можуть проти екс-виконуючого обов’язки глави ДФС Продана, міністра інфраструктури Омеляна, нардепів Євгена Дейдея і Андрія Лозового,
      – зазначив Вігірінський.

      Що відомо про справу "Краян" і участь у ній Труханова? В лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину. В жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова Міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

      В Україні у незаконному збагаченні підозрюють:

      • екс-виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана;

      • міністра інфраструктури Володимира Омеляна;

      • екс-чиновника Генпрокуратури Дмитра Суса;

      • екс-військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика;

      • лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка;

      • заступника голови СБУ Павла Демчину.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: НАБУ Геннадій Труханов Новини політики Новини України Корупція Конституційний суд
      Джерело: 24 канал
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