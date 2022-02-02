Трухин оказался в компании "мемотворцев"

Скандал с Трухиным – это одновременно и "кессонная болезнь", когда ты слишком резко "всплыл" и это разрушило твою нервную систему, и проявление современного мира. Далее читайте на украинском.

Де інформація не зникає ніколи. З ким би і що ти не "вирішував".

Актуально У ДБР кажуть, що не мали відео з ДТП Трухіна, яке оприлюднили у ЗМІ

Від забуття врятувала "красномовність"

Ну а так Трухін сам зробив себе максимально токсичною фігурою. А його спроможність виготовляти у нетверезому вигляді велику кількість меметичних фраз зробить його перебування в інформаційному просторі значно довшим.

Питання без відповідей

Є, правда, багато моментів, які впадають в око лише підготовленому читачеві. Наприклад те, де відео гуляло такий тривалий проміжок часу.

Цікаво, що зараз опозиціонери вимагають відставки Монастирського, але останній оперативно передав усі матеріали зі справи у ДБР. Як це, власне, і було передбачено законом.



Нардеп Олександр Трухін став фігурантом гучної справи про нетверезу автотрощу / Фото "Детектор Медіа"

Це, швидше, показує незацікавленість у справі, аніж інтерес. Враховуючи особливе ставлення до ДБР представників опозиційної фракції, яка і вимагає відставку Монастирського, то саме на ДБР вони і мали б нападати.

Але серед новітніх опозиціонерів є ще й ексміністр внутрішніх справ, який встиг оперативно похвалити співробітника поліції, запис камери якого уже і став суспільним надбанням.

Важливо – всі деталі про ДТП з Трухіним: дивіться відео