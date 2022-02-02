Де інформація не зникає ніколи. З ким би і що ти не "вирішував".
Актуально У ДБР кажуть, що не мали відео з ДТП Трухіна, яке оприлюднили у ЗМІ
Від забуття врятувала "красномовність"
Ну а так Трухін сам зробив себе максимально токсичною фігурою. А його спроможність виготовляти у нетверезому вигляді велику кількість меметичних фраз зробить його перебування в інформаційному просторі значно довшим.
Питання без відповідей
Є, правда, багато моментів, які впадають в око лише підготовленому читачеві. Наприклад те, де відео гуляло такий тривалий проміжок часу.
Нардеп Олександр Трухін став фігурантом гучної справи про нетверезу автотрощу / Фото "Детектор Медіа"
Це, швидше, показує незацікавленість у справі, аніж інтерес. Враховуючи особливе ставлення до ДБР представників опозиційної фракції, яка і вимагає відставку Монастирського, то саме на ДБР вони й мали б нападати.
Але серед новітніх опозиціонерів є ще й ексміністр внутрішніх справ, який встиг оперативно похвалити співробітника поліції, запис камери якого уже і став суспільним надбанням.
Важливо – всі деталі про ДТП з Трухіним: дивіться відео