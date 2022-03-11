Трупы оккупантов в Беларуси свозят даже не в холодильник, а в помещение 5 на 5 метров

По данным русской службы BBC, трупы российских солдат свозят в белорусский морг даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 квадратных метров.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, удалось получить информацию о том, что происходит в морге белорусского города Мозыря.

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Напомним, что ранее в независимых белорусских и украинских СМИ стала появляться информация о том, что в городах на юге Беларуси больницы якобы переполнены телами российских военных.

Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, смердят – потом тела куда-то увозят,

– рассказал BBC источник, знакомый с сотрудниками морга.

По их данным, все манипуляции с трупами российских солдат выполняют сами же российские оккупанты. Все охраняется, а доступ имеет только заведующий отделом.

О количестве трупов никто не сообщает, но люди напуганы сложившейся ситуацией. Врачи думают, что где-то существует мобильный крематорий или просто хоронят, рассказали сотрудники морга.

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