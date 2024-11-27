Секретный доклад Кучме: Украина могла сохранить свои бомбардировщики Ту-160

В Украине в свое время был альтернативный выбор относительно судьбы стратегических бомбардировщиков, которые в конце концов передали России. Три самолета имели альтернативную судьбу.

Три бомбардировщика Ту-160 могли быть использованы в гражданских проектах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что могло стать с самолетами вместо передачи России

В архивах журналистам "Схем" удалось найти конфиденциальный доклад премьер-министра Валерия Пустовойтенко президенту Леониду Кучме. Было предложение от американской компании приобрести три Ту-160 вместе с запчастями за 7 миллионов долларов. Эти самолеты планировали использовать для запуска коммерческих спутников на низкие орбиты с аэродрома в Прилуках.

Для реализации этого проекта было создано совместное предприятие "Эйр Скорпио", которое могло бы обеспечить работой до 50 человек. Кроме того, предусматривался дополнительный доход от использования инфраструктуры аэропорта. Однако эти планы остались лишь на бумаге, и ни одна из идей не была воплощена в жизнь.

Самолеты также могли быть переоборудованы в обычные средства поражения. Такие проекты, по словам последнего командира украинского авиаполка Ту-160 Сергея Осипова, разрабатывались даже на самой Прилуцкой авиабазе.

Как ракетно-космический конструктор, я знаю, что процент реализованных проектов по сравнению с идеями очень невысок, и на бумаге остается большинство предложений (особенно самых амбициозных). Добавлю, что все варианты переоснащения самолетов Ту технически могли быть осуществлены исключительно на российской производственной базе, поэтому даже при положительном сценарии можете легко представить их дальнейшую судьбу. Будучи реализованными, они сегодня работали бы на Россию,

– сообщил в комментарии "Схемам" Леонид Кучма.

Напомним, украинский стратегический бомбардировщик Ту-95МС был на аукционе на Ebay, что получило в свое время широкую огласку.