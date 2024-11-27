Украина передала России ракеты и бомбардировщики Ту-95МС 25 лет назад в обмен на отмену долга за газ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Как украинский бомбардировщик попал на Ebay

Журналисты "Схем" выяснили, что у Украины после передачи оружия России еще оставались два бомбардировщика Ту-95МС.

Один из них появился на частном аукционе на Ebay в 2014 году сразу после Революции Достоинства. Хотя официально все самолеты ликвидированы еще в 2001 году.



Ту-95МС на Ebay / Фото "Схемы"

Анонимный продавец установил начальную цену 3 миллиона долларов. Самолет налетал всего 454 часа из 5 тысяч общего ресурса. Новость об этом облетела весь мир. После огласки продажа остановлена.

За год до аукциона на фото российского блогера видим этот и еще один бомбардировщик в собственности Минобороны на аэродроме в Николаеве. Оно планировало их использовать для контроля химического и радиационного состояния воздуха.



Ту-95МС на аэродроме в Николаеве в 2013 году / Фото "Схемы"

В 2013 году самолеты выставило на торги госпредприятие "Спецтехноэкспорт", подчиненное Минобороны. Тогда министром обороны был Павел Лебедев, который после победы Революции Достоинства уехал в Россию.

Украинские правоохранители начали расследование об исключении самолетов из списка госимущества. Следователи выяснили, что с одного из бомбардировщиков успели снять двигатели – якобы их собирались передать для российской армии.

В том же 2015 году два последних бомбардировщика Украины со всеми разобранными частями арестовали по представлению прокуроров.

Согласно судебному реестру, владелец двигателей бомбардировщиков – фирма "Днипробизнесбуд". Совладелица компании Анна Шафранская заявила, что фирма получила двигатели в счет долгов от другой компании "Авто-Трейд-Украина", которая первой купила самолеты. По ее словам, двигатели у них изъяли правоохранители еще в 2015-м году. Она не ответила на вопрос о назначении двигателей для армии России