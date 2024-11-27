Україна передала Росії ракети та бомбардувальники Ту-95МС 25 років тому в обмін на скасування боргу за газ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Свобода.

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Як український бомбардувальник потрапив на Ebay

Журналісти "Схем" з'ясували, що в України після передачі зброї Росії ще залишалися два бомбардувальники Ту-95МС.

Один з них з'явився на приватному аукціоні на Ebay у 2014 році одразу після Революції Гідності. Хоча офіційно всі літаки ліквідовані ще у 2001 році.



Ту-95МС на Ebay / Фото "Схеми"

Анонімний продавець встановив початкову ціну 3 мільйони доларів. Літак налітав лише 454 години з 5 тисяч загального ресурсу. Новина про це облетіла весь світ. Після розголосу продаж зупинено.

За рік до аукціону на фото російського блогера бачимо цей та ще один бомбардувальник у власності Міноборони на летовищі в Миколаєві. Воно планувало їх використовувати для контролю хімічного і радіаційного стану повітря.



Ту-95МС на летовищі у Миколаєві у 2013 році / Фото "Схеми"

У 2013 році літаки виставило на торги держпідприємство "Спецтехноекспорт", підпорядковане Міноборони. Тоді міністром оборони був Павло Лебєдєв, який після перемоги Революції Гідності виїхав до Росії.

Українські правоохоронці почали розслідування щодо виключення літаків зі списку держмайна. Слідчі з'ясували, що з одного з бомбардувальників встигли зняти двигуни – нібито їх збирались передати для російського війська.

Того ж 2015 року два останні бомбардувальники України з усіма розібраними частинами арештували за поданням прокурорів.

Відповідно до судового реєстру, власник двигунів бомбардувальників – фірма "Дніпробізнесбуд". Співвласниця компанії Ганна Шафранська заявила, що фірма отримала двигуни в рахунок боргів від іншої компанії "Авто-Трейд-Україна", яка першою купила літаки. За її словами, двигуни у них вилучили правоохоронці ще в 2015-му році. Вона не відповіла на запитання про призначення двигунів для армії Росії