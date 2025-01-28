Россия подняла Ту-160 над Северным Ледовитым океаном на фоне заявлений Трампа по Гренландии

Россия подняла два стратегических ракетоносца Ту-160 над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. Полет длился более 11 часов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве заявили, что полет якобы был плановым.

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Почему Ту-160 пролетели над Арктикой

Два стратегических ракетных носителя Ту-160 совершили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана. В Минобороны России заявили, что его продолжительность была более 11 часов.

Экипажи дальней авиации регулярно осуществляют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей,

– говорится в сообщении.

Россия утверждает, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Интересно, что эти полеты состоялись именно на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном приобретении Гренландии.

Напомним, что Трамп заявил о намерении США установить контроль над Гренландией и "увеличить свою территорию". По его словам, 56 тысяч жителей острова стремятся присоединиться к Соединенным Штатам.