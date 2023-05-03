Почему страшилки о ТУ-22М с ядеркой могут быть характерны ИПСО России

На фоне так называемой "атаки беспилотников" на Кремль росСМИ сообщают о якобы подготовке врага к ночным ракетным ударам по Украине. Более того, пугают возможностью применения ядерки. Однако, очень важно понимать, что враг постоянно проводит ИПСО.

Почему заявления о подготовке бомбардировщиков Ту-22М и якобы вероятности "применения" ядерного оружия могут быть очередным российским ИПСО, читайте дальше.

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Очередная грязная ИПСО российских террористов

Заметим, что сначала о якобы приказе "подготовить Ту-22М" на авиабазах в Энгельсе и Шайковке сообщилиросСМИ. Однако уже вскоре эту информацию подхватили телеграмм-каналы.

В сети пугают, что якобы агрессор этой ночью может атаковать Украину ядерным оружием. Будто бы по меньшей мере два "изделия" уже находятся непосредственно рядом с одним из указанных аэродромов.

Все сообщения о "приказе подготовить стратегическую авиацию" несут лишь мнимую угрозу, задача которых вывести людей из психологического равновесия,

– отмечают аналитики.

Стратегическая авиация врага совершает рейсы каждый день. "О потенциальном взлете будем извещать в обычном режиме", – подчеркнули в Monitor.

Что говорят в Воздушных силах

Спикер Воздушных сил в эфире национального телемарафона отметил, что шумиха вызывается не тогда, когда хотят что-то сделать. Однако осторожными нужно быть. А ведь вражеская авиация всегда активна в небе. В частности, недавно взлетал Ту-22М3, из-за чего в ряде областей объявляли воздушную тревогу.

Сейчас на подступах к Украине находится около двух с половиной десятков самолетов вражеской авиации разных типов, которые периодически наносят удары управляемыми авиабомбами и другим вооружением. Противник применяет авиацию ежедневно на разных направлениях. Мы, разумеется, должны быть к этому готовы,

– подчеркнул Игнат.

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