Самолеты Ту-22МЗ продолжат падать. Такое мнение 24 Каналу озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Ту-22МЗ продолжат падать

Александр Коваленко отметил, что самолет Ту-22М3 использует ракеты Х-22, Х-32, которые известны своей низкой точностью. Они могут отклоняться от цели на 500 метров и до километра.

Однако чем меньше расстояние до цели, тем выше показатель точности. В 2022 году захватчики постоянно осуществляли испытательные полеты в районе военного аэродрома "Шайковка" в России. Там выяснили то, что максимальное расстояние, на которое можно отправлять Х-22, Х-32 – это примерно 200 километров.

В характеристиках там может быть обозначено, что ракеты Х-22, Х-32 летят на 500 – 600 километров. Но если эта ракета летит на таком расстоянии, то она прежде всего увеличивает коэффициент своей неточности и все больше отклоняется от цели. Также возрастает вероятность, что может выключиться силовая установка, двигатель.

У них большие проблемы были с двигателем. И много этих ракет с этим токсичным топливом падали в Черное море, так и не долетев Одессы и Одесской области. Поэтому для них есть ограничение по расстоянию 200 километров, если говорить о более-менее точном попадании. Поэтому они будут его придерживаться,

– объяснил военный обозреватель.

Так же будет и с другими ракетами. Если россияне захотят их запускать, то они будут вынуждены постоянно придерживаться характеристик того средства поражения, которое они используют.

"Итак, эти российские самолеты начали падать в воздухе. Ту-22М3 – это уникальный случай. Впервые в воздухе сбит. До того только на аэродромах, на земле их уничтожали. Но будут падать и дальше", – подчеркнул Коваленко.

Кроме того, сейчас Россия запускает производство авиационных бомб ФАБ-3000, которые пока вообще не интегрировали на тактическую авиацию. Единственный боеспособный носитель – это именно Ту-22М3. Это означает, что такая большая цель будет находиться в воздушном пространстве, которую можно будет сбивать.

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