В течение 17 апреля 6 Ту-95М с авиабазы "Оленья" (Мурманская область) перелетели на авиабазу "Белая" (Иркутская область). Также один Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2" (Ростовская область) тоже перебрался на авиабазу "Белая", передает 24 Канал со ссылкой на канал Tracking.

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По состоянию на 18 апреля на авиабазе "Белая" находятся:

️7 бортов Ту-95МС;

️7 бортов Ту-160;

С чем именно связан перелет сразу 7 бортов на Дальний Восток - пока неизвестно.

Общее количество всех Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на пятницу составляет всего 8 бортов:

️ "Оленья" – 3 Ту-95МС;

️ "Энгельс-2" – 2 Ту-95МС;

️ "Дягилево" – 3 Ту-95МС.

Из известных снаряженных бортов остаются 3 борта Ту-95МС на авиабазе "Оленья" и возможно 1 борт на авиабазе "Энгельс-2".