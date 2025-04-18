Упродовж 17 квітня 6 Ту-95М з авіабази "Оленья" (Мурманська область) перелетіли на авіабазу "Біла" (Іркутська область). Також один Ту-95МС з авіабази "Енгельс-2" (Ростовська область) теж перебрався на авіабазу "Біла", передає 24 Канал із посиланням на канал Tracking.

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Станом на 18 квітня на авіабазі "Біла" перебувають:

️7 бортів Ту-95МС;

️7 бортів Ту-160;

З чим саме пов'язаний переліт одразу 7 бортів на Далекий Схід — наразі невідомо.

Загальна кількість всіх Ту-95МС поблизу України станом на п'ятницю становить лише 8 бортів:

️ "Оленья" – 3 Ту-95МС;

️ "Енгельс-2" – 2 Ту-95МС;

️ "Дягилево" – 3 Ту-95МС.

Із відомих споряджених бортів залишаються 3 борти Ту-95МС на авіабазі "Оленья" та можливо 1 борт на авіабазі "Енгельс-2".