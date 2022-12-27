Сплошная разруха: в Бурятии похвастались деревянными туалетами помощнику Путина

В Бурятию приехал помощник российского диктатора Максим Орешкин. Власти Улан-Удэ похвастались своими туалетами.

Впрочем, помощника Путина явно не поразили городские туалеты. О визите Орешкина сообщили российские СМИ, информирует 24 канал.

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В Бурятии – сплошная разруха

На опубликованном видео можно увидеть, как помощнику Путина Орешкину показывают туалеты в центре Улан-Удэ. Они сделаны из дерева и расположены прямо на улице.

Вокруг стоят дома, в которых живут люди, но, судя по лицу Орешкина, они его тоже не поразили. Это и не удивительно, потому что в подобных зданиях российские чиновники не живут, а вот их люди даже хвастаются этими развалинами и туалетами на улице.

Даже сами пропагандистские СМИ заявили, что туалеты в центре Бурятии "не очень шокировали" помощника российского диктатора.

Как выглядят туалеты в Бурятии: смотрите видео

В России депутат похвасталась "отремонтированным" деревянным туалетом

Недавно в Новосибирске был праздник – отремонтировали деревянный туалет. Как похвасталась депутат Светлана Каверзина, таким образом местные власти решили "побеспокоиться" о водителях. Так, раньше им "ветер поддувал", потому что туалет был без дверей.

Жители Новосибирска иронически поинтересовались, сколько "триллионов рублей" выделили из бюджета на обустройство этой будки.