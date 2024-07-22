Мощные взрывы возле нефтебазы: россияне жалуются на атаку дронов в Туапсе

В ночь на 22 июля в Туапсе прогремела серия мощных взрывов неподалеку нефтебазы. Местные жители жалуются, что город оказался под атакой беспилотников.

Об этом пишут местные телеграм-каналы. В сети опубликовали кадры с мощными взрывами и пожаром, однако российское минобороны традиционно заявляет об "успешном отражении атаки", передает 24 Канал.

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Взрывная ночь в российском Туапсе

Около 03:30 в российском городе Туапсе прогремела серия мощных взрывов. Местные жители жалуются, мол, Краснодарский край оказался под атакой беспилотников.



Россияне жалуются на взрывы / Скриншот



Россияне обсуждают в сети атаку дронов / Скриншот

В сети опубликовали кадры, на которых зафиксировали мощный взрыв. Как пишут в сети, он прогремел вблизи местного НПЗ. По сообщениям местных, в Туапсе прозвучало по меньшей мере 5 мощных взрывов. На кадрах также видно, что в результате взрыва начинается возгорание.

Взрыв в Туапсе: смотрите видео

Другая местная жительница также поделилась кадрами, как россияне "сбивали" дроны. Так, на новом видео четко видно прилет, а девушка за кадром утверждает, что теперь в небо поднялся столб дыма.

Прилет в Туапсе: смотрите видео

В то же время местные власти традиционно рассказывают об успешном отражении атаки. Так, глава Туапсинского района Сергей Бойко подтвердил, что Туапсе с 03:17 до 04:20 атаковали беспилотники. Российский политик заявил, что "пе-ве-о" якобы "успешно" отработала и "сбила" 8 беспилотников.

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Традиционно оккупанты утверждают, что разрушений и пострадавших нет. Однако мощные прилеты, а также дым с пожаром после "успешной" работы российской "пе-ве-о" оккупанты объяснять не стали.

К слову, тревожно было не только в Туапсе. Местные телеграм-каналы пишут, что взрывы также раздавались и в Морозовске, где расположен аэродром оккупантов. Оккупанты заявляют, что беспилотники летели в сторону аэродрома, а также писали о работе "пе-ве-о". Сейчас деталей о последствиях взрывов в Ростовской области нет.